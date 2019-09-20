صبا مبارك توجه رسالة لفريق عمل مهرجان"الجونة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعربت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها بمشاركتها في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الذي افتتحت أمس الخميس، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت صبا صورة لها من حفل الافتتاح وعلقت: "كل الحب لمهرجان الجونة السينمائي هاي السنة الثالثة، بس كإنو مبارح شكرًا لكل الأصدقاء الرائعين اللي وراء وجود ونجاح المهرجان ويعطيكم العافية".
جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.
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