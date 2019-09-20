هنا شيحة تكشف قصة "فستان اللحظة الأخيرة" في افتتاح مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنان هنا شيحة، عن موقف تعرضت له أمس خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وكاد أن يسبب في منعها من حضور الحفل.

ونشرت "هنا" صورة لها من حفل الافتتاح عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "امبارح كانت الدورة الثالثة لمهرجان الجونة مش عايزه أقول تفاصيل كتير بس فستان الافتتاح موصلش ومكنتش هحضر".

واستكملت:" بصراحة لقيت كل أصحابي بيحاولوا يساعدوني ويدورولي على فستان بديل في آخر لحظة".

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وتابعت: "مهند كوجاك المصصم جالي وجابلي فستان في عز الزحمة وللأسف مكنش مقاسي .. شكرا كوجاك".

وأضافت: "صبا مبارك صديقتي اللي بجد أقدر أقول بميت راجل وجدعه جدا، قالت للستايلست ياسمين بجد أنقذتني امبارح شكراً ياسمين الجدعة".

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، وتستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.



