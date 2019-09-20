أحمد فلوكس يتذكر والدته:" وحشتيني يا أمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: تذكر النجم أحمد فلوكس والدته الراحلة، وعبرعن اشتياقه لها، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر فلوكس صورة قديمة لوالدته وعلق عليها قائلًا:" وحشتيني يا أمي"، وانهالت على الصورة دعوات الجمهور لوالدته بالرحمة. يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، مشاركته في فيلم "الممر"، بجانب أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد، إضافة الى عدد من ضيوف الشرف بينهم: هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم.

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