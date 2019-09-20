بالصور.. دنيا عبد العزيز تحتفل بانتهاء تصوير "قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز عن انتهاء تصوير مسلسلها "قيد عائلي" ويعرض حاليًا على شاشة قناة DMC،وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت دنيا مقطع فيديو لها وهي تحتفل بانتهاء التصوير وأطلقت "زغروطة" خلال كواليس التصوير، وعلقت على الفيديو قائلة: "خلصت تصوير قيد عائلي الحمد لله شكرًا لكل فريق العمل هاتوحشوني". مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم: ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، محمد نجاتي، أميرة هاني، ميرنا وليد.

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