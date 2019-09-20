تراند اليوم : فنان كويتي يفاجئ الجميع بالاعتزال في رسالة صادمة...



فاجأ الفنان الكويتي فيصل الراشد، متابعيه بإعلان اعتزاله الغناء بعد مشوار حافل بين الفن والتلحين امتد لـ23 عامًا، ولم يكشف عن السبب لهذا القرار المفاجئ.

وأثار الفنان الكويتي الغموض بعد تركه رسالة موجهة للمدير التنفيذي لشركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، وعبدالله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية للهيئة العامة للترفيه بالمملكة ، مطالبًا إياهم بالاحتفال بمناسبة اعتزاله.

وكتب فيصل الراشد منشورًا له عبر حسابه الرسمي على موقع ’’إنستغرام‘‘، قال فيه: ”فيصل الراشد طقها نومه واعتزل الفن، هذا اللي تبيه يالهندي أنت ومفارش، يالله سووا بارتي على اعتزالي اليوم بمناسبة النصر“.

وحرص الفنان الكويتي على إغلاق خاصية التعليقات تجنبًا لفتح باب المناقشات؛ بسبب غموض رسالته الموجهة لشخصين بعينهما.