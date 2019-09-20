تراند اليوم : فيديو| تفاصيل مثيرة.. حراس "كيم كارداشيان" يعتدون على والدتها...

تعرضت كريس جينر، والدة نجمة برنامج تليفزيون الواقع "كيم كارداشيان" للإصابة فى رقبتها بسبب ضربها من قبل حراس الأمن فى منزل ابنتها، وتم نقلها إلى المستشفى.

ونشر على موقع "people" مقطع فيديو لـ "كيم" أثناء تحدثها مع "كلوى" شقيقتها وهى تخبرها أن الحراس فى منزلها اعتدوا بالضرب على والدتهما وأصابوها فى رقبتها، حيث أنهم قاموا بطرحها أرضًا، ومن ثم الاتصال لطلب المساعدة.

وذكرت "كلوى" خلال الاتصال مع "كيم" أن الحراس قاموا بذلك بسبب دخول والدتهم من الباب الخلفى للمنزل بدلاً من الأمام، وبالتالى فكر الحراس أنها قد تكون تحاول سرقة المنزل.

لكن أكدت "كيم" لشقيقتها أنها ستراجع الفيديوهات الموجودة على كاميرات المراقبة لمنزلها.

وبعد تعرض كيم للسرقة تحت تهديد السلاح فى باريس فى عام 2016، عززت بشكل كبير الأمن الخاص بها، بما فى ذلك استئجار حراس على مدار الساعة.

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وكانت "كيم" كشفت عن خلافها مع شقيقتها الصغرى "كيندال جينر" بسبب إطلاقها اسم عربى على ابنها الرابع "سالم".

وقالت شقيقة كيم كارداشيان، إنها اعترفت بأنها لا تحب اسم "سالم" الذى منحته كيم وزوجها كانى ويست، لطفلهما البالغ من العمر 4 أشهر.

ونشر مقطع فيديو ظهرت فيه كريس ممدة على سرير الإسعاف.

ولفت التقرير إلى عدم توفر أي معلومات عن مدى شدة إصاباتها، مضيفًا أنه يجب انتظار عرض الحلقة في 22 سبتمبر الجاري.



