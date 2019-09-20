في ذكرى اليوم الوطني الـ 89 أبرز الأغنيات الوطنية على مر التاريخ: وفاءٌ وانتماءٌ وولاءٌ للسعودية وقيادتها الرشيدة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - تحتفي المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر (أيلول) الجاري بـ«اليوم الوطني الـ89»، وسط جملة من الإنجازات التي حققتها على الأصعدة كافة، سياسياً واقتصادياً ورياضياً واجتماعياً.



وتُشكِّل هذه المناسبة الوطنية، ذكرى عزيزة على قلوب كل السعوديين، إذ يحتفلون من خلالها بمشروع الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، ضمّ انحاء البلاد وتسخيره خيرات الوطن وطاقاته لخدمة الشعب السعودي.

على مر السنين، طرح كثيرون من الفنانين السعوديين أعمالاً وطنية احتفاءً بهذه المناسبة المباركة، تغنُّوا فيها بعظمة الوطن، مشدّدين على الانتماء إليه ومؤكدين العلاقة الوثيقة التي تربط بين الشعب وقيادته الرشيدة. وقد نالت هذه الأعمال إعجاب جميع السعوديين، فأخذت حناجرهم ترددها وكلهم فخرٌ واعتزازٌ بوطنهم الغالي وولاة أمرهم.



في ما يلي، نستعرض لكم في «الخليج 365»، أبرز الأعمال الوطنية التي قدَّمها فنانون سعوديون وعربٌ احتفاءً بالذكرى الغالية.



أوبريتات وطنية

اليوم الوطني السعودي

شهدت السعودية خلال العام الماضي على تقديم عدد كبير من الأوبريتات التي احتوت على لوحات وطنية رائعة ووصلات فلكلورية شعبية، في عددٍ من مدن البلاد.



وكانت البداية مع أوبريت في منطقة القصيم، شارك فيه الفنانون أصالة نصري وماجد المهندس وراشد الفارس وعايض، الذين قدَّموا عملاً غنائياً، حمل عنوان «خير الأوطان».



وقد جرى العُرف أن تشارك الأصوات النسائية في الأوبريتات التي تقدّم في «الجنادرية»، لكنَّ أصالة نصري خالفت القاعدة، فكانت أول فنانة تغني في أوبريت بالقصيم، وسط أجواء احتفالية ضخمة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



وفي 7 نوفمبر، قاد الفنان راشد الفارس أوبريت أهالي منطقة حائل منفرداً، مقدماً أداءً غنائياً رائعاً.



وفي 21 نوفمبر، صدح «فنان العرب» محمد عبده ورابح صقر وماجد المهندس في أوبريت غنائي، أمتعوا به أهالي منطقة عرعر في شمال البلاد، وحمل عنوان «وقفة فخر» من كلمات الشاعر فهد المساعد وألحان رابح صقر. وقد جاء الأوبريت اسماً على مُسمَّى، إذ تميَّز بلمساته الإبداعية وعرَّف بفن «الدحة» السعودي، الذي يشتهر لدى أهالي المنطقة الشمالية.



كذلك، تغنَّى «فنان العرب» محمد عبده منفرداً في أوبريت بمنطقة تبوك، حمل عنوان «عوافي».



وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نُظّم أوبريت ضمن المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية»، الذي تحتفي به المملكة كل عام، وحمل عنوان «تدلل يا وطن» من كلمات الشاعر فهد عافت وألحان الموسيقار طلال، وأداء «فنان العرب» محمد عبده وراشد الماجد. وضمَّ الأوبريت لوحات أدبية وفلكلورية من جميع المناطق السعودية.



واحتفت مدينة الطائف بأوبريت أعدّ له ضمن الفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة لمهرجان «سوق عكاظ» في دورته الـ 13، وشارك فيه محمد عبده وكاظم الساهر وكارول سماحة، واحتوى على لوحات تراثية، حاكت العصر القديم.



أشهر الأغنيات الوطنية السعودية



تُنظَّم للمناسبات الوطنية المختلفة، الأغنيات التي تحافظ على الموروث الشعبي والوطني، وتذكِّر الأجيال بأمجاد بلادهم وإنجازاتها، وتجمع الناس على محبة الوطن وقيادته، كما تعبِّر عن الحالة الوجدانية التي يمرون بها خلال الاحتفال بتلك المناسبات الخالدة، وما يرافقها من مشاعر فياضة تجاه الوطن الغالي، لتتجاوز تلك الأغنيات مجرد كونها كلمات وألحاناً، وتصبح بحق وسيلة لتوثيق اللحظات الخالدة للأمة. ولعل من أبرز ما يميِّز الأغنية الوطنية السعودية الإثراءُ الوطني، كلمةً ولحناً، واكتمالُ عناصر الإبداع فيها لتُخلَّد في النفوس، وتستوطن الأعمــاق، إذ لا تمر مناسبة وطنية، إلا وتُنشد فيها أجمل تلك الأغنيات، التي أصبحت مع مرور الزمن محفورةً في قلوب السعوديين، يرددونها بفخرٍ تحيةً لوطنهم وقيادته الحكيمة. ومن أشهرها:



«فــوق هام السحب»

محمد عبده من أكثر الفنانين الذين قدموا الأغنية الوطنية

تُعد أغنية «فوق هام السحب»، التي صدح بها «فنان العرب» محمد عبده عام 1989، من أبرز الأغنيات الوطنية، وقد أجمع السعوديون على روعة الأغنية حتى باتت مطلبهم الأول في ختام كل حفلة من حفلات «أبو نورة»، بخاصة الحفلات التي يحييها في المملكة، كونها تثير في نفوسهم مشاعر الفخر بوطنهم الحبيب، وتلامس شغاف قلوبهم.



وقد أصبحت الأغنية محط اهتمام كثيرٍ من القنوات الفضائية، تقدمها في كل مناسبة وطنية سعودية، وهي من كلمات الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان محمد عبده.



«وطني الحبيب»

خمسة عقـود مرَّت على طرح أغنية «وطني الحبيب» من قِبل الفنان الراحل طلال مداح، وقد حققت الأغنية انتشاراً واسعاً حتى أصبحت مع مرور الزمن من أجمل الأغنيات التي تُقدَّم في المناسبات الوطنية، كونها تثير في نفوس السعوديين مشاعر جياشة تجاه وطنهم الغالي، لما تتميَّز به من كلمات صادقة، تعبِّر بحق عن مدى محبّتهم لبلادهم.



«يا بلادي واصلي»



أدَّى هذه الأغنية الفنان الراحل أبو بكر سالم الذي تفانى في تقديم الأغنية الوطنية خلال مسيرته الفنية. وتُعتبر الأغنية، التي سُجّلت في أقل من يومين، رمزاً من رموز الأغنية الوطنية السعودية، وتتَّسم بالرقي الفني.



وكتب أبو بكر سالم كلمات الأغنية ولحّنها، لتصبح منبعاً وطنياً، تستخلص منه الأجيال السعودية مشاعر الفخر بوطنها الغالي وتاريخه العريق. وما يزيد على تمسُّكهم بالاستماع إليها، الطريقةُ التي أدَّى فيها أبو بكر الأغنية، مستنداً إلى طبقات صوته الرنَّانة. وتُعد «يا بلادي واصلي» من الأغنيات الأخيرة التي غنَّاها الراحل قبل وفاته، لكنها لا تزال تُقدَّم في جميع المناسبات الوطنية، بخاصة في اليوم الوطني، بأصوات كثيرين من الفنانين.



«بلادي منار الهدى»



هذه الأغنية الوطنية من الأعمال الخالدة في التراث الفني السعودي، وتُقدَّم في جميع المناسبات الوطنية، وهي للفنان الراحل سراج عمر الذي أصدرها عام 1975.



و«بلادي منار الهدى»، هي النشيد الوطني السعودي السابق قبل استبداله بالنشيد الحالي «سارعي للمجد والعلياء».



«الله البادي ثم مجد بلادي»



يعد أوبريت «مولد أمة»، الأوبريت الغنائي الأول الذي يُعرض في مهرجان «الجنادرية»، وتضمَّن قصيدة «الله البادي ثم مجد بلادي» التي كتبها الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن. وتتميَّز الأغنية بإيقاعها السريع والـ «كوبليه»، وتوصف بأنها من «أشهر الأعمال الوطنية»، خصوصاً أنها تحظى باهتمام كبير من قِبل السعوديين، وغنّاها محمد عبده وطلال مداح.



أعمال وطنية اشتهرت أخيراً



1. «أنت ملك»



لا تخلو أي مناسبة وطنية سعودية من تقديم أحد أشهر الأعمال الوطنية، التي ذاع صيتها أخيراً، أغنية «أنت ملك» التي طرحها الفنان رابح صقر عام 2016، وأصبحت بحق المطلب الأول في جميع حفلاته الغنائية، ويردِّدها معه جمهوره بفخرٍ واعتزازٍ بوطنهم الغالي. كذلك، غنَّاها الفنان ماجد المهندس في عددٍ من حفلاته، وحققت انتشاراً واسعاً.



2. «سلمان الشهامة»

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حسين الجسمي طرح أعمالاً غنائية وطنية حققت انتشاراً بالسعودية



شهدت أغنية «سلمان الشهامة» انتشاراً كبيراً في الفترة الأخيرة، وقد قدَّمها الفنان حسين الجسمي عام 2014 واستمرَّ في أدائها في جميع حفلاته الغنائية بالسعودية.



3. «عاش سلمـان»



حظيت أغنية «عاش سلمان» بتفاعل جماهيري واسع، وأدّاها بطريقة الدويتو كلٌّ من راشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله. وقد حرص راشد على تقديم هذه الأغنية، التي حققت انتشاراً واسعاً، في حفلاته الفنية كافة. كما غنّاها الفنانان السعوديان في حفلات اليوم الوطني عام 2017.



4. «شامخ»

راشد الماجد يتغنى بالأغنية الوطنية في جميع حفلاته

تعدَّدت الأعمال الغنائية الوطنية التي نالت إعجاب السعوديين، وباتوا يرددونها في جميع مناسباتهم، منها أغنية «شامخ» التي طرحها الفنان راشد الماجد في نوفمبر الماضي، من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى. وتُعد هذه الأغنية من أبرز الأعمال الوطنية التي صدرت عام 2018.



5. «سعودي»

نوال الكويتية نالها نصيب من الأغنية الوطنية السعودية

لعل من أبرز الأصوات النسائية التي قدَّمت أعمالاً وطنية سعودية، الفنانة نوال الكويتية التي تغنَّت بعمل وطني عاطفي، حمل عنوان «سعودي»، طرحته عام 2018، وتصدَّر قائمة أبرز الأعمال الوطنية السعودية، من كلمات خالد المريخي وألحان مشعل العروج. وقد حظيت الأغنية، التي أدَّتها نوال في جميع حفلاتها بالسعودية، بانتشار واسع، بخاصة بين السعوديين.