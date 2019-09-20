مدير عام "إذاعة الأغاني" يعتمد خطة الاحتفال بذكرى رحيل فايزة أحمد

اعتمد شريف عباس، مدير عام إذاعة الأغانى، خطة إذاعة الأغانى فى ذكرى رحيل المطربة الكبيرة فايزة أحمد، يوم السبت الموافق الحادى والعشرين من سبتمبر الجارى، وذلك بعد موافقة محمد نوار رئيس الإذاعة عليها. بعد موافقة محمد نوار رئيس الإذاعة عليها. ويتضمن البرنامج اليومى الذى أعده حسن حمدى سيف النصر إذاعة أجمل ما قدمته فايزة فى مسيرتها الغنائية بدءا من الخامسة صباحًا من أغنيات عاطفية ووطنية وأغنيات الأسرة التى اشتهرت بها فضلا عن القصائد والموشحات والأغنيات الطويلة والتى لحنها لها كل نجوم التلحين كمحمد عبدالوهاب والسنباطى والموجى وبليغ وسلطان. فايزة فى مسيرتها الغنائية بدءا من الخامسة صباحًا من أغنيات عاطفية ووطنية وأغنيات الأسرة التى اشتهرت بها فضلا عن القصائد والموشحات والأغنيات الطويلة والتى لحنها لها كل نجوم التلحين كمحمد عبدالوهاب والسنباطى والموجى وبليغ وسلطان.

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