عمرو دياب يسحب الأضواء من الجونة السينمائي بأغنية "تحيرك"

طرح الهضبة عمرو دياب، أغنية "تحيرك"، ضمن ألبومه الجديد "أنا غير"، وذلك عبر أحد التطبيقات.
كان طرح الهضبة الأغنية في تمام الساعة السابعة مساء أمس، الخميس، بالتزامن مع انطلاق حفلافتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، ما جعل الجمهور يتساءل هل جاء ذلك لسحب الأضواء من مهرجان الجونة السينمائي، نظرًا لعدم حضور الفنانة دينا الشربيني المهرجان، أم مجرد مصادفة.
يشار إلى أن أغنية "تحيرك"، كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع طارق مدكور، كما أنها تعد الأغنية الرابعة من الألبوم، بعدما طرح الهضبة 3 أغنيات، هي: "بحبه، وأنا غير، ويوم تلات".
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