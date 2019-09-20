مهرجان الجونة يشهد الإعلان عن تصالح محمد رمضان وبشرى بدويتو مشترك

أثار الفنان محمد رمضان، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، ما جعل الجمهور يتساءل هل حضر رمضان المهرجان بعد انتهاء أزمته مع بشرى.

وأعلنت أيضًا الفنانة بشرى خلال لقائها على فضائية "أون أي" أنها تستعد لطرح أغنية جديدة دويتو مع الفنان محمد رمضان".

يشار إلى أن كانت أشعلت أزمة الفنان محمد رمضان والفنانة بشرى نشطاء السوشيال ميديا، بعدما قام الثنائي بعمل أغاني مخصصة للرد على الأخر

خلال الشهور الماضية.

وكان الخلاف بدأ عندما هاجم الفنان محمد رمضان مهرجان الجونة السينمائي شهر نوفمبر الماضي قائلًا: "إنّ غيابه عن فعاليات الدورتين الماضيتين بسبب التحرر وشرب الخمور في المهرجان، ووصفها بالأجواء غير اللائقة له كمجند في قوات الصاعقة في الجيش المصري".

وعقب ذلك ظهرت الفنانة بشرى بطرحها أغنية جديدة ديسمبر الماضي تحت عنوان "كوبرا" تسخر خلالها من رمضان وتوجه له بعض النصائح

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وأقتبست كلمات وألحان الأغنية من أغنيته الشهيرة "الملك".

ورد محمد رمضان على بشرى خلال أغنيها تم طرحها يناير الماضي بعنوان "أنا مافيا" موجهًا أيضًا بعض كلمات الأغنية لخصيمته.

وانتهت الأزمة بين الثنائي بعد تدخل رجل الأعمال نجيب ساويرس للصلح بينهما، وكتبت بشرى، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بشرة خير عشان رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين، وشكرا لكل من سعى وأولهم المهندس نجيب ساويرس أول واحد قال عايز يصالحنا، بس الحقيقة إن مفيش خلاف وده تنافس فني ليس إلا، والأهم سعادة الجمهور، وإن شاء الله بعد كدة نشتغل مع بعض، مش نتبارز بالأغاني بس".