يستعد المطرب محمد منير، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، بنادي هليوبوليس مساء يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر من الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يقدم الكينج خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، بجانب أغاني ألبومهالجديد "مهموم".
ويذكر أن كان المطرب محمد منير قد أحيا مؤخرًا حفل ختام مهرجان جرش بالأردن في يوليو الماضي، بعد غياب 17 عاما عن المشاركة به.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد منير يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.