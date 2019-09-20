محمد منير يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا الشهر المقبل

يستعد المطرب محمد منير، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، بنادي هليوبوليس مساء يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر من الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم الكينج خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، بجانب أغاني ألبومه

الجديد "مهموم".

ويذكر أن كان المطرب محمد منير قد أحيا مؤخرًا حفل ختام مهرجان جرش بالأردن في يوليو الماضي، بعد غياب 17 عاما عن المشاركة به.