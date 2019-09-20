أثار كل من الداعية معز مسعود والفنانة شيري عادل، جدلًا كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا، وذلك عقب حضور الثنائي سويًا إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، ليعيد ذلك التساؤلات للجمهور حول عودتهم مرة أخرى.
ويشار إلى أن هذه المرة هى الأولى يظهر بها الثنائي شيرى عادل ومعز مسعود سويًابعد إعلان طلاقهم شهر أغسطس الماضي.
ويذكر أن لم يحدث أن ظهر الثنائي خلال فترة زواجهم باحتفالية فنية، حيث تزوجا فى شهر يوليو من عام 2018، وكانت أعلنت الفنانة شيري عادل أنه تم الطلاق بينهما فى يوليو هذا العام ولكن تأخرافى إعلان الخبر لوسائل الإعلام.
وكانت انتشرت خلال الأشهر الماضية أخبار حول انفصال كل من شيرى عادل عن زوجها معز معز مسعود إلا أنهما فى كل مرة يخرجان عن صمتهما وينفيان الأخبار.
والجدير بالذكر أن تزوجت الفنانة شيري عادل من الداعية معز مسعود بعد تعاونهما في شهر رمضان قبل الماضى في مسلسل "السهام المارقة" الذي أنتجه معز وقامت شيري ببطولته، وذلك وسط جدل كبير نظرًا للاختلاف الفكري بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهورهما في مهرجان الجونة.. حقيقة عودة معز مسعود وشيري عادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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