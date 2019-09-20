شاهد.. راغب علامة: "مصر بلدي وأدعمها رئيسًا وحكومةً وشعبًا"

وجه النجم اللبناني راغب علامة رسالة حب لجمهوره المصري، حيث نشر فيديو من داخل سيارته، وأظهر من خلاله خوفه الشديد على بلدنا الحبيبة مصر من المؤامرات.

أعرب الفنان راغب علامة عن حرصه الشديد لمصحلة مصر قائلًا: "أنا مواطن لبناني عربي، لكن أعتبر مصر بلدي، أنا

".

شهد وطننا الغالي مصر في الفترة الأخيرة العديد من التطورات، التي أشرف عليها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وكان نجوم الفن أعربوا عن شدة وطنيتهم، ودعمهم للحكومة المصرية التي

بذلت مجهودًا عظيمًا في هذا التطور.

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من ناحية أخرى يسجل حاليًا النجم راغب علامة أغاني ألبومه الجديد، الذي لم يستقر على اسمه حتى الآن، والمقرر طرحه قريبًا بالأسواق.

يشمل الألبوم العديد من الأغاني، من بينها "ارتاح"، "يالا"، ويتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: "محمد البوغة، عماد الإبياري، محمود خيامي، طارق عبدالجابر، هانى محروس".