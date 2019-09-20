جو صادر: ينافسني هؤلاء الممثلون..وهذا الفرق بين جوي الهاني وهند خضرا

ميرنا وليد - بيروت - برز الممثل اللبناني ​جو صادر​ في الدراما اللبنانية، من خلال عدة أعمال ومنها "​عشق النساء​"، "حب محرم"، و"​كل الحب كل الغرام​"، ونجح في أن يترك بصمة عند الجمهور في الأدوار التي قدّمها.

مشاركته في مسلسل "​حنين الدم​" هذا العام، والذي حقّق نسب مشاهدة هائلة، كانت مهمة جداً لنجاح التركيبة مع الممثلين اللبنانيين ​علي منيمنة​ و​جوي الهاني​، ليعيد هذه التجربة معهما في مسلسل "​موجة غضب​"، والذي بدأ عرضه، فكان لموقع "الفن" هذه المقابلة مع جو صادر.

أخبرنا عن تفاصيل شخصيتك في مسلسل "موجة غضب"..

أشارك في هذا المسلسل مع الممثلين علي منيمنة وجوي الهاني، وهي تركيبة مسلسل "حنين الدم" نفسها، لكن الفرق أن منيمنة في "موجة غضب" هو شقيقي والهاني هي زوجة شقيقي وأجسد شخصية "فادي" الذي يغرم بزوجة شقيقه وتبدأ قصة حب معقّدة، بالإضافة الى الصراع بيني وبين شقيقي و"أكشن" وخطف وقتل.

وهل "فادي" إستغل شقيقه ليتقرّب من زوجته؟

القصة بدأت بمشاعر التعاطف من جهتي مع زوجة شقيقي، وشعرت بالنقص الذي كانت تعيشه، والصراع يبدأ عند نقطة أنني سأعيش قصة حب مع زوجة شقيقي، ولكن فادي يعي تماماً أن ما يفعله ليس الصواب وكل ما يسعى إليه هو مساعدة زوجة شقيقه، مع أن العائلة لم تتفهم ذلك.

ألم تخف من تكرار التجربة مع الممثلين نفسهم في "موجة غضب"؟

ردود الفعل الإيجابية على التركيبة في "حنين الدم"، شجعتنا على إعادتها في "موجة غضب"، وكل الذين أصادفهم في الشارع يعبّرون عن إعجابهم بنجاح هذه التركيبة مع علي منيمنة وجوي الهاني.

ما هي الإضافة أو الإختلاف الذي ستقدّمه بثنائيتك مع جوي الهاني في "موجة غضب"؟

أضفنا الكثير في "موجة غضب"، وإستفدنا كثيراً من تجربتنا سوياً في "حنين الدم"، وأؤكد أن هنالك إختلافاً في طريقة التفاعل بيننا في "موجة غضب"، وشعرنا أننا منسجمان أكثر من التجربة السابقة.

وكيف ترى مشاركة الممثلة اللبنانية ​هند خضرا​ معكم في "موجة غضب"، وأين الإختلاف بينها وبين جوي الهاني برأيك؟

لا يمكن أن تخيرني بينهما، لأن لكل ممثلة كاريكتيرها الخاص وطريقتها الخاصة في التمثيل والتفاعل أمام الكاميرا، وهند إنسانة رائعة شكلاً ومضموناً وأحب تمثيلها وطريقة تفاعلها في التمثيل، أما جوي فهذه ليست التجربة الأولى معها ونجحنا سوياً في تقديم عمل جيد، لذلك كل منهما تؤدي دورها بطريقة مميّزة كلا على طريقتها الخاصة.

وماذا عن تجربتك مع علي منيمنة؟

بالنسبة لي علي منيمنة هو أستاذ، ويعطي كثيراً من خبرته وإستفدت من وقوفي أمامه، وأرتاح كثيراً بالتمثيل معه.

Advertisements

كانت لديك مشاركات مهمة في الدراما التلفزيونية، مثل "عشق النساء" و"​أجيال​" و"كل الحب كل الغرام" وغيرها، أي دور تعتبره الأنجح في مسيرتك؟

كل دور قدّمته هو أقوى من الذي سبقه، وإستطعت من خلال هذه الأدوار أن أترك بصمة لدى الناس، وكل خطوة كانت الى الأمام أكثر والنقلة المهمة كانت من خلال دوري في "عشق النساء"، ولكن برأيي أهم الأدوار كانت في "عشق النساء"، "حب محرم"، "كل الحب كل الغرام"، و"حنين الدم".

وهل سيحقق "موجة غضب" نجاح "حنين الدم"؟

"موجة غضب" سيفوق نجاح "حنين الدم"، وسيحقق نسب مشاهدة كبيرة جداً.

هل من الممكن أن تعيد تجربة تقديم الأدوار الجريئة على غرار دور ​مثلي الجنس​ في "عشق النساء"؟

لن أكرر تقديم دور "مثلي الجنس"، لأنني إستخدمته في بداية مسيرتي كي أترك shock عند الناس، وكنت أعرف أن هذا الدور سيحدث جدلاً في وقت عرض المسلسل عام 2014.

وقفت أمام أهم الممثلين اللبنانيين في الدراما التلفزيونية، مع من تتمنى إعادة التجربة؟

سعدت كثيراً بتجربتي مع ​ورد الخال​ و​نادين نسيب نجيم​ و​باسل خياط​ في "عشق النساء"، وأتمنى إعادة التجربة معهم لأني إستفدت كثيراً من وقوفي أمامهم، وشعرت أنني إكتسبت خبرة مهمة مع مرور الوقت، لذلك أرى الان أن الوقت أصبح سانحاً للتعاون معهم مرة أخرى.

مَن من الممثلين الشباب هم في منافسة معك؟

هناك منافسة شريفة بيني وبين ​نيكولا مزهر​ وإلياس الزايك و​إيلي شالوحي​، وأيضاً ​حسين فنيش​ يبرز في الآونة الأخيرة، وتجمعنا صداقة كبيرة، وأتمنى التعاون معهم في عمل درامي.

ومَن من الممثلات يبرزن حالياً ؟

جوي الهاني وهند خضرا، ​ستيفاني عطا الله​ وسينتيا سموئيل أثبتتا وجودهما، و​دانييلا رحمة​ بطلة.

وهل سنرى دائماً ثنائية جو صادر وجوي الهاني في الأعمال المقبلة؟

لم لا إذا كانت هذه الثنائية ناجحة، وتلقى قبولاً وإستحساناً عند الجمهور.