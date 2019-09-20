مبروك مصالحة إليسا ونوال الزغبي.. ولكن لماذا لم تتم باكراً؟

ميرنا وليد - بيروت - كان لرحيل صانع النجوم ​سيمون أسمر​ وقع حزين على الوسط الفني بشكل عام، وتحول عزاؤه إلى مناسبة أيضاً للقاء العديد من الفنانين ببعضهم البعض، ومنهم ​إليسا​ و​نوال الزغبي​، اللتان صودف تواجدهما في الوقت نفسه، فإلتقطت لهما عدة صور أثناء جلوسهما مع بعضهما وهما تتبادلان أطراف الحديث لتصفيا القلوب وتزيلا أسباب الجفاء الذي ساد بينهما في الفترة الأخيرة.

وخرجت إليسا في تصريح بالفيديو لتقول إنه ليس هناك خلاف شخصي مع نوال، وأنهما بشر ولا مشكلة بينهما ووافقتها نوال، وطالبت إليسا الفانز بأن يهدؤوا معبرة عن محبتها لنوال التي ردت بالمثل فليس هناك ما يدعو لإثارة المشاكل، وقبلتا بعضهما كما تعانقتا كدليل على أن الأمور بينهما عادت إلى مجاريها .



وجاء تصريح إليسا بكل وضوح في 17 أيلول/سبتمبر الحالي، في صفحتها على أحد مواقع التوصل الاجتماعي تعليقاً على منشور لنوال الزغبي أرفقته بمقطع مصور من لقاء تلفزيوني، تحدثت فيه عن محبتها لإليسا، وأنها نجمة كبيرة ولم يكن هناك خلاف بينهما لكن فقط مجرد سوء تفاهم وانجلت الأمور، وعلقت فيه إليسا قائلة :"على أمل ما بقا حدا يعمل دراما ويخترع أخبار ويبني روايات. أنا ونوال ونجوى ما بنا شي مع بعض وكل واحدة منا هيي نجمة روتانا الأولى. منيح أو بعيد؟"، وعبّر المتابعون عن فرحتهم الكبيرة بهذه الروح الحلوة التي جمعتهما.

وكان الجفاء بين اليسا ونوال الزغبي بدأ حين قالت نوال "8 أغاني أفضل من 16 أغنية غير مسموعة"، فإعتبر البعض أن هذا التصريح موجه لـ إليسا بعد إطلاق نوال ألبومها "كدة باي" مشيرةً إلى أنه تفوق على ألبوم إليسا.

واستمر الخلاف بتداول تساؤل من هي نجمة روتانا الأولى؟ إليسا أو نوال الزغبي أو نجوى كرم؟

والحق يقال إن إليسا ونوال فنانتان راقيتان بفنهما، وإن روح الزمالة والمحبة لديهما كانت أكبر من كل ما هو تافه، لكن كنا نتمنى لو لم يحدث هذا الأخذ والرد بينهما والذي أثار فانزاتهما كما الصحافة، ثم تطلان بكل بساطة لتنفيا أي خلاف.

كان من الأجدر أن تعلنا أن لا خلاف بينهما من البداية، قبل أن تحصل خلافات الفانزات والإعلاميين مع بعضهم. وفي جميع الأحوال، مبروك المصالحة وقد فرحنا بها كثيراً.