خاص بالفيديو- هذا ما قاله ألكس معوشي عن Mayyas وايمان بيشة وهل Arabs Got Talent غير منصف؟

ميرنا وليد - بيروت - خص مدير إنتاج المحتوى في MBC ​ألكس معوشي​ رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المرّ بلقاء خاص على هامش حدث مؤتمري إطلاق The Voice وقناة MBC5.

في البداية رد معوشي على سؤال عن سبب غياب الـPost-production في برنامج "ذا فويس"، مع الإشارة أن الملحن والموزع الموسيقي اللبناني ​جان ماري رياشي​ إهتم ببعض الأولاد في "ذا فويس كيدز".

وأكد معوشي أنه بالنسبة له يتمنى أن يصبح جميع من يشاركون في "ذا فويس" نجوماً ونجمات.

وتحدث معوشي عن فريق Mayyas الذي يشرف عليه المدرّب نديم شرفان، والطفلة ​إيمان بيشة​ ووصفهما بأنهما منتوجان من Arabs Got Talent، الاول بات في Britain's Got Talent والثانية في America's Got Talent.

ورد على انتقاد موجه لبرنامج Arabs Got Talent أنه لا يتضمن انصافاً، إذ أن أنواعاً مختلفة من الفنون موجودة مع بعضها مثل الرقص والموسيقى الكلاسيكية وغيرها، ولا يتم حصر المواهب في نوع فن واحد.

يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو المرفق.