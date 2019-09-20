ميرنا وليد - بيروت - أشار الفنان اللبناني سليم عساف الى انه ينشغل حاليا بالتحضير لمشاريع فنية خاصة كبيرة بالموسيقى بعيدا عن تعاملاته مع الفنانين، مؤكدا ان هذا المشروع الكبير يأخذ معظم وقته.
بالوقت نفسه اكد سليم انه لازال يتم التفاوض للتعاون مع الفنانتين نانسي عجرم وإليسا وغيرهما في الالبومات الجديدة التي يتم التحضير لها حالياً، لكن لا شيء رسمياً حتى الآن.
سليم كان قد حقق نجاحا كبيرا من خلال اغنية حلا حلا التي اصدرها منذ اشهر، وانتشرت بشكل كبير بين محبيه، وهو حاليا يدرس الخطوة المقبلة لإصدار سينغل جديد بالمستوى المطلوب.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- سليم عساف في مشروع فني ضخم .. وماذا عن نانسي وإليسا؟خاص الفن- ما حقيقة قرار جوزيف عطية بأن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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