ممثل تقمص شخصية الملك عبدالعزيز في فيلم عالمي يوضح كيف تهيأ للدور وكيف حصل عليه!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 12:52 مساءً - كشف الممثل السعودي راكان عبدالواحد متقمص دور الملك عبدالعزيز في الفيلم العالمي “ولد ملكا” الذي يحكي رحلة الملك فيصل إلى بريطانيا، كيف استعد وتهيأ لهذا الدور الكبير، كما بيّن كيف حصل على الدور، ليمثل هذه الشخصية البارزة للملك المؤسس.

وأوضح “عبدالواحد” وفقًا لـ “أخبار 24” أنه لكي يتهيأ للدور بحث عن مصادر لشخصية الملك عبدالعزيز، لكنه وجد أن المصادر ليست كثيرة، فلجأ إلى الأفلام الوثائقية عن الملك المؤسس ولم يترك واحدا منها إلا وشاهده.

ويتناول الفيلم حياة الملك فيصل المبكرة، منذ ولادته عام 1324هـ، وزيارته إلى بريطانيا عام 1337هـ، حتى عودته منها في العام التالي، واصفا أحداث ومواقف أول رحلة دبلوماسية مهمة للأمير إلى الديوان الملكي البريطاني.

كما يستعرض أيضا لقاءات الأمير فيصل البالغ من العمر 13 عاماً آنذاك، مع شخصيات بارزة مثل لقائه مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، ووينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الأشهر، ولورنس العرب، ووزير الخارجية البريطاني اللورد “كورزون”. وفيلم “ولد ملكا” (BORN A KING) إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، وصُور بين الرياض ولندن، تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز على “الأوسكار” أندريس غوميز. وسيعرض الفيلم في صالات السينما في المملكة ودول الخليج العربي من خلال شركة ﭭوكس سينما، بداية من 27 محرم الجاري.