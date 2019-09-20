كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 12:52 مساءً - ظهرت الفنانة حلا نورة بإطلالة ملفتة للأنظار بعد استعراضها اللوك الجديد على أنغام أغنية للفنان اللبناني زياد برجي.
وكتبت نوزة في ردها على تعليقات المتابعين، قائلة: ” تتوقعون حامل ولا بس شوي متنانة؟ يلا بشوف توقعاتكم.. وبعدين بقولكم الصدق بعدين “.
وركزت بعض التعليقات على موضوع الحمل، بينما أشارت أخرى إلى أنها تبدو شبيهة بالمصممة المغربية بسمة بوسيل.
وأبانت: ” شنو سويت أتوب؟ ما فهمت. الواحدة ترى مو بس عشان فنانة تتوب. نعم، خير؟ وإنت عادي، إنت المحجبة والمحتشمة والمنقبة من خلف الشاشة المعفنة هادي الصغيرة عادي تسبين وتقذفين ” ، مشيرة: ” ما أدري، شياطين على هيئة بشر. إيه هل فنانة طاحت، الله بلاها بمدري شنو، هذه الفنانة خلاص حرام بحرام. الله رايح يعاقبها.على كيف أهلك؟ “
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. حلا نورة تعود بعد غياب بإطلالة بسمة بوسيل وتثير الشكوك حول حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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