يسرا: "الجونة السينمائي" بلغ مرحلة النضج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الممثلة المصرية يسرا أنها لم تشارك بالحضور في أي فعالية فنية بعد وفاة والدتها في شهر يوليو/تموز، مشيرة إلى أن مشاركتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، كان ضروريا وواجبا لأن المهرجان يمثل مصر.

وقالت يسرا في مقابلة تلفزيونية: "الموت حق وحزني على أمي مستمر ولا ينتهي مهما مرت الأيام، ولكن الحياة يجب أن تستمر ولو كانت بيننا اليوم كانت سوف تشعر بالفخر لوجودي في مهرجان الجونة السينمائي".





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وأضافت: "أشعر بأن مهرجان الجونة في عامه الـ3 قد بلغ مرحلة النضج، وأكبر دليل على ذلك عدد النجوم المشاركين في حفل الافتتاح ومستوى الأفلام المشاركة".

وعن حصول الفنان المصري محمد هنيدي على جائزة الإنجاز الإبداعي علّقت: "هنيدي فنان كبير ومبدع حقيقي، لذا أشعر بالسعادة لحصوله على هذه الجائزة وأتمنى له التوفيق دائما، كما أنني فخورة بنجاح الفنان المصري مينا مسعود وتألقه في هوليوود".

بدأت فعاليات الدورة الـ3 لمهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وتستمر حتى 27 سبتمبر/أيلول، وشهد حفل الافتتاح حضور نجوم الفن من مختلف دول العالم.