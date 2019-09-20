حرب فساتين النجمات في افتتاح مهرجان الجونة السّينمائيّ.. من الأجمل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حضرت كاميرا "فوشيا" حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السّينمائيّ، الذي أقيم في مدينة الجونة السّاحليّة، في وجود كوكبة من نجوم ونجمات الفنّ في مصر والوطن العربيّ.

وكعادة النجمات في المهرجانات الفنيّة، حرصن جميعهنّ على منافسة بعضهنّ على الإطلالة الأجمل في الحفل، من حيث الفستان والإكسسوارات وتسريحة الشّعر والمكياج وغيرها.

ومن أبرز الفنانات اللاتي تألقنَ في المهرجان بإطلالاتهنّ: يسرا، ومنى زكي، ومي عمر، وصفية العمري، وداليا البحيري، وليلى علوي، وصبا مبارك، وبشرى، وغيرهنّ.

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وتنوّعت اختيارات النجمات بين الفساتين المنفوشة والضّيقة التي تبرز مفاتنهنّ، أو التصميم الجريء من خلال فتحة السّاق الواسعة والصّدر المكشوف، وغيرها من التصميمات التي خطفت الأنظار في حفل افتتاح المهرجان.