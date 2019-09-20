متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حضرت كاميرا "فوشيا" حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السّينمائيّ، الذي أقيم في مدينة الجونة السّاحليّة، في وجود كوكبة من نجوم ونجمات الفنّ في مصر والوطن العربيّ.
وكعادة النجمات في المهرجانات الفنيّة، حرصن جميعهنّ على منافسة بعضهنّ على الإطلالة الأجمل في الحفل، من حيث الفستان والإكسسوارات وتسريحة الشّعر والمكياج وغيرها.
ومن أبرز الفنانات اللاتي تألقنَ في المهرجان بإطلالاتهنّ: يسرا، ومنى زكي، ومي عمر، وصفية العمري، وداليا البحيري، وليلى علوي، وصبا مبارك، وبشرى، وغيرهنّ.
وتنوّعت اختيارات النجمات بين الفساتين المنفوشة والضّيقة التي تبرز مفاتنهنّ، أو التصميم الجريء من خلال فتحة السّاق الواسعة والصّدر المكشوف، وغيرها من التصميمات التي خطفت الأنظار في حفل افتتاح المهرجان.
كانت هذه تفاصيل خبر حرب فساتين النجمات في افتتاح مهرجان الجونة السّينمائيّ.. من الأجمل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.