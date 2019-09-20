مناوشات أحلام وراغب علامة تبدأ مبكرًا قبل انطلاق الموسم الخامس من "ذا فويس"

بدأت مناوشات الفنان راغب علامة، والفنانة أحلام، مجددًا مبكرًا، مع اقتراب عرض ذا فويس The Voice، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق الموسم الجديد من البرنامج.

وشهد المؤتمر الصحافي الخاص، بذا فويس، الموسم الخامس، تركيز كبير على اجتماع راغب علامة وأحلام، من جديد في البرنامج بعد خلافاتهما السابقة العلنية خلال وجودهما في لجنة تحكيم أراب إيدول.

ومع تأكيد أحلام وراغب، أن خلافهما القديم انتهى، سأل أحد الصحافيين: "يعني لن نرى أكشن؟" لترد أحلام قائلة: "لا أستطيع أن أعيش دون أكشن"، فتدخل "علامة" في الحديث، قائلاً: "أحلام مبدعة بالمشاكل فنطروا بكرة بيطلع شي".

وواصلت أحلام الحديث لتؤكد للحضور أن الـ "أكشن" سوف يستمر مع راغب، لتمزح مع الصحفيين بقولها: "ممكن نصير نحضر على mbc أكشن".

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ولم تكن هذه المناوشة الوحيدة بين الفنانين في المؤتمر الصحافي، فجاء رده على سؤال مازن الحايك، المتحدث الرسمي لقنوات mbc وهو: "تتمنى الصوت الحلو يفوز أم تتمنى أن يكون من فريقك يفوز؟" فرد السوبر الستار مازحًا: "لا لإلي ما بعطي لأحلام"، فضج الحضور بالضحك.

ومن المنتظر أن تعرض أولى حلقات "ذا فويس" الموسم الخامس، السبت المقبل.

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