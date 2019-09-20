الجونة السينمائي ينطلق بحضور مينا مسعود وتكريم مي المصري









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: انطلقت مساء أمس فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن وبتكريم المخرجة والفنانة الفلسطينية مي المصري تقديراً لمسيرتها الفنية والتي قام بتسليمها لها المخرج هاني أبو سعد، حيث أُقيم الحفل بمسرح المارينا وقام بإخراجه طوني قهوجي وسط أجواء حماسية من الفنانين والنقاد للنسخة التي تتضمن عرض أكثر من 80 فيلماً على مدار 9 أيام.

وقدّم الفنان أكرم حسني أغنية "سيما" على المسرح وسط تصفيقٍ حاد من الجمهور والحضور قبل أن يصعد مدير المهرجان انتشال التميمي ليتحدث عن أحلام وطموحات الدورة الثالثة، فضلاً عن بعض من برامجها والتي تتضمن الإحتفال بمئوية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس.

وبينما منح الفنان المصري العالمي مينا مسعود جائزة مؤسسته الخيرية للفنانة المغربية نسرين الراضي عن فيلمها "آدم" الذي يحكي قصة ثلاث سيدات من شمال أفريقيا، أعلنت الفنانة مني زكي_ بصفتها سفيرة اليونيسيف_ عن اتفاقية بين المهرجان واليونيسيف مدتها 5 سنوات لمناقشة قضايا الأطفال.

وفي عرضٍ سريع لأسماء الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا خلال العام الماضي تفاعل الحضور بالتصفيق الحاد لظهور صور الراحلين ومقاطع لهم على الشاشة ومنهم الفنانين عزت ابو عوف، محمود الجندي، وفاروق الفيشاوي، فيما دخل عدد من الفنانين بنوبات بكاء خلال عرض هذه الصور منهم يسرا والسيناريست تامر حبيب، علماً أن الصور واللقطات ظهرت خلال أداء الفنانة فايا يونان لأغنية "بنلف".



في الختام، صعد أعضاء لجان تحكيم المهرجان على المنصة. وهم رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصري خيري بشارة، و المخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى ميكساج الصوت، والناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي، إصافةً إلي رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي في السنغال، والمخرجة والمنتجة آن أجيون، و لودميلا تشفيكوفا، التي عملت مبرمجة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي لمدة 15 عامًا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري الذي ترشح لجائزة الأوسكار في عام 2019، و مصممة الأزياء المصرية ناهد نصر الله، ورئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج المصري مروان حامد، و المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، والمخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، الذي مثلت أفلامه أكثر من مرة دولة العراق في جوائز "الأوسكار" و الممثلة التونسية درة زروق.



الجدير ذكره أن كريم قاسم وروزالين البيه توليا تقديم الحفل الذي اختُتمت عروضه فرقة ميّاس اللبنانية الحائزة على لقب Arabs Got Talent

على هامش الحفل

- سجل حضور الفنانين العدد الأقل مقارنة بالدورتين الأولى والثانية، فيما غاب الفنان القدير عادل إمام عن حضور الافتتاح للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان بسبب ارتباطه بتصوير مسلسله "فلانتينو" الذي سيُعرض في شهر رمضان من العام المقبل.

- حرصت الفنانة بسمة على اصطحاب طفلتها برفقتها إلى الجونة، كما حرص شريف رمزي وريهام أيمن على اصطحاب ابنائهما.

- سجل المهرجان الظهور الفني الأول للفنانة يسرا بعد وفاة والدتها قبل أسابيع، فيما شارك الفنان محمد رمضان بالمهرجان للمرة الأولى بعد انتقاده لدورتيه السابقتين وجلس بجوار الفنانة حلا شيحة.

- قام احمد الفيشاوي بتقبيل زوجته على السجادة الحمراء كعادتهما، فيما ظهر الفنان أبو وبرفقته زوجته وهي حامل، بينما كانت مفاجأة الحفل ظهور شيري عادل وطليقها المنتج معز مسعود سوياً على السجادة الحمراء.

- من ابرز الثنائيات في حفل الافتتاح، اشرف زكي وزوجته روجينا، أحمد الفيشاوي وزوجته، مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، أحمد داود وزوجته علا رشدي.

- تأخر انطلاق الحفل اكثر من 90 دقيقة بسبب تتابع وصول النجوم على السجادة الحمراء.

- تصدّرت الفنانة رانيا يوسف موقع تويتر بسبب الفستان الذي ارتدته في حفل الافتتاح.



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