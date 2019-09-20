شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر لـ فيلم سلمى حايك الجديد Like a Boss والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم طرح أول فيديو دعائى لـ فيلم Like a Boss الذى يقوم ببطولته سلمى حايك وتيفانى حديش وروز بيرن، ومن المقرر أن يعرض فى دور العرض فى الولايات المتحدة فى 10 يناير من العام المقبل.

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يدور فيلم Like a Boss حول صديقتين مقربتين منذ فترة طويلة تديران شركة مستحضرات التجميل الخاصة بهما، لكن عندما تجدان أنهما مدينتان بآلاف الدولارات، تقرران قبول عرض من سيدة تدعى كلير لونا، والتى ستقوم بمساعدتهما فى الدخول لـ عالم الأزياء التجارية الكبيرة الكلاسيكية، وبالتالى تكتشف الصديقتان أن لونا شخصية شريرة أكثر مما يتصوران.

فيلم Like a Boss من بطولة بيلى بورتر وجنيفر كوليدج وآري جرينور وناتاشا روثويل وجيسيكا سانت كلير وكاران سونى، جنبا إلى جنب مع سلمى حايك وتيفانى حديش وروز بيرن، الفيلم من إخراج ميجيل أرتيتا وقام بكتابة السيناريو كلا من سام بيتمان وآدم كول كيلى.

وأجابت حديش فى مقابلة حول فيلمها الجديد "لقد فكرت يومًا فى كل الأشياء التى قمنا بها وتساءلت كيف لم نموت أثناء التصوير؟"، حسبما نشر موقع "Rolling Stone".