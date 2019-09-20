محمد رمضان يقبل رأس عبدالرحمن أبو زهرة أمام الجميع

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة للفنان محمد رمضان، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أثناء تواجدهما في الطائرة المتوجهة إلى مهرجان الجونة السينمائي الثالث، وظهر محمد رمضان وهو يقبل رأس الفنان عبد الرحمن أبو زهرة؛ حيث إن رمضان أحب أن يعبر عن احترامه وتقديره لهذا الفنان الكبير، لذلك قرر أن يقبل رأسه أمام الفنانين الذين كانوا متواجدين بالطائرة.

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وتستمر فعاليات مهرجان الجونة حتى الجمعة 27 سبتمبر الجاري، وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان، عرض مجموعة كبيرة من أفضل الأفلام التي تم إنتاجها العام الحالي، والتي حصدت جوائز هامة في مهرجانات دولية مختلفة.

ويحضر المهرجان عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وأهم صناع السينما حول العالم، ويتم تكريم الفنان محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري خلال دورة هذا العام بجائزة الإنجاز الإبداعي.

ويحضر دورة هذا العام الفنان المصري الأمريكي مينا مسعود، بطل فيلم «علاء الدين»، الذي حقق إيرادات كبيرة جداً في شباك التذاكر سواء في هوليود أو حول العالم.

