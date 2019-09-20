نشر المطرب رامي جمال، صورة تجمعه بزوجته ناريمان، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير «إنستجرام»، موجهاً لها رسالة بعد وفاة والدها يوم السبت الماضي. وكتب «رامي»، مواسياً زوجته: «ناريمان حبيبتي ومراتي وأجدع وأطيب قلب في الدنيا أنا عاوز أقولك أن آه عمو كان ضهرك وسندك، بس هو ربنا كاتب ليه يقابله وهو واقف بين أيديه بيحج». اقرئي ايضا : وثيقة زواج كريم عبد العزيز ودينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا Advertisements وأضاف، «صبرك ورضاكي بالابتلاء إيمان وفي ميزان حسناتك اسمحي لي أقولك إني السند والضهر اسمحي لي أقولك إني محتاجك قوية علشان إنتي كمان سند وضهر اتطمني، وأعملي لعمو اللي يخليه فخور بيكي وبتربيته لحد ما نقابله في الجنة بأمر الله». مختتماً رسالته: «اجمدي يا بطله هي دي الدنيا صعبة بس بالقرب من ربنا وبالرضا صعبها بيهون».



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كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يوجه رسالة مؤثرة لزوجته بعد وفاة والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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