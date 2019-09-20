أحمد ابراهيم يحاول إعادة زوجته الأولى إلى عصمته.. هل انفصل عن انغام؟

هل يسعى أحمد إبراهيم لإعادة زوجته مرة أخرى؟

يبدو أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم قد قرر أن يعيد زوجته وأم أبنائه ياسمين إلى عصمته من جديد، بعد أن انفصل عنها بسبب زواجه من المطربة أنغام، ولكن يبدو أن محاولات أحمد إبراهيم في إعادة زوجته قد باءت بالفشل، رغم أن المطربة أنغام وافقت أن يعيد أحمد إبراهيم زوجته.

وقد أعاد أحمد إبراهيم زوجته إلى عصمته خلال الأشهر الماضية دون علمها، ولكن بمجرد معرفتها رفضت تماماً ما قام به أحمد إبراهيم، ولكن دائماً ما يؤكد أحمد إبراهيم أن علاقته جيدة تماماً بأم أبنائه.

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والدة زوجة أحمد إبراهيم السابقة تؤكد رفض ابنتها العودة لزوجها

ومن ناحيتها، أكدت والدة ياسمين، الدكتورة نائلة العريان، شقيقة المخرج طارق العريان، في تصريحات صحفية، أنها تؤيد ابنتها في رفضها أن تعود لزوجها أحمد إبراهيم مجدداً؛ مشيرةً إلى أن العلاقة بينهما حالياً يملأها الود والاحترام، ودائماً ما يقوم أحمد إبراهيم بزيارة أبنائه، ولا يوجد بينهما أي خلاف.

يشار إلى أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قد تزوج من المطربة أنغام منذ عدة أشهر، وأثار خبر زواجهما ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت أنغام بعدها لانتقادات شديدة، ودخلت في خلافات كبيرة مع الفنانة أصالة زوجة المخرج طارق العريان، والتي تربطها علاقة قوية بكل من ياسمين وزوجها أحمد إبراهيم، وترددت الكثير من الشائعات حول أحمد إبراهيم وأنغام بعد زواجهما، ولكنه نفي كل ما تردد.