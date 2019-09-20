سوسن بدر تجري عملية جراحية خطيرة.. ماذا أصابها؟

أجرت الفنانة سوسن بدر جراحة دقيقة في ركبتها خلال الساعات الماضية، وعقب تعافيها من العملية، شاركت جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستقرام، بمنشور وجهت من خلاله الشكر لكل الأشخاص من داخل الوسط الفني وخارجه، الذين حاولوا الاطمئنان عليها، وقالت في منشورها: «حابة أشكر كل الناس اللي اطمنت عليا! حرد عليكم كلكم في أقرب فرصة أول ما أخلص العلاج الطبيعي! شكراً لمحبتكم واهتمامكم»، وتلقت بعدها الكثير من التعليقات، التي تمنت لها دوام الصحة والعافية، والعودة إلى استكمال نشاطها الفني بشكل طبيعي.

وكانت الفنانة سوسن بدر، قد أعلنت عن عدم مشاركتها في لجان تحكيم مهرجان الجونة السينمائي الدولي؛ بسبب إجراء هذه الجراحة الدقيقة، وتقبلت إدارة المهرجان اعتذارها وتمنت لها دوام الصحة والعافية.

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على ناحية أخرى، من المقرر أن تبدأ سوسن بدر خلال الفترة المقبلة البدء في تصوير الجزء الجديد من مسلسلها الشهير: أبو العروسة، الذي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم: سيد رجب، ومدحت صالح، ورانيا فريد شوقي، ونرمين الفقي، وخالد كمال، ومحمد عادل ميدو، وكارولين عزمي، وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما، وقد استطاعوا من خلال هذا العمل، أن يحققوا نجاحاً كبيراً؛ خاصة وأن أحداث العمل تدور في إطار اجتماعي حول الأسرة المصرية المتوسطة التي تفككت خلال الفترات الماضية، بسبب التطور التكنولوجي، وانشغال أفرادها في الكثير من المستحدثات، وأثر المسلسل في الكثيرين وأشادوا بالعمل.