يُقام مهرجان «هارموني» في موسمه الثاني داخل الكنيسة الكاتدرائية في احتفالية كبيرة، وذلك يوم الجمعة بعد غد الموافق ٢٠ من سبتمبر بقيادة الإعلامية والكاتبة المعروفة عبير حلمي، ويحل الموسيقار الكبير حلمي بكر والفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز والكاتب والسيناريست وليد يوسف والفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز والفنان محمد نجاتي والفنان أحمد عبدالله محمود ضيوف شرف على المهرجان، والفنان هاني محروس والمخرج أحمد خضر والمخرج نبيل الجوهري والفنان عاصم سامي. ويُعد هذا هو الظهور الأول لحلمي بكر بعد أزمة اختطاف ابنته الرضيعة من قبل طليقته التي اتضح بعد التحريات أنها والدتها، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة. اقرئي ايضا : سوسن بدر تجري عملية جراحية خطيرة.. ماذا أصابها؟ مهرجان «هارموني» هو مهرجان فني ثقافي للمواهب الصوتية على مستوى مصر والوطن العربي متخصص في مجال الترانيم والألحان القبطية باختيار لجان متخصصة في مجال الموسيقى والألحان. وقد شارك في مسابقة المهرجان ٢٦٠ فرد «صوليست» و١٣ «كورال»، وتمت تصفيتهم إلى أفضل عشرة، وعرض أصواتهم على جميع الضيوف في المهرجان يوم الجمعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لحلمي بكر بعد اختطاف ابنته الرضيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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