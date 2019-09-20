أول ظهور لحفيدة عادل امام الشابة.. هل تشبه جدها؟

رامي إمام فخور بابنة شقيقته؛ لهذا السبب

شارك المخرج رامي إمام جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستقرام بصورة لابنة شقيقته هالة مقبل، مع الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود.

افتخر رامي بابنة شقيقته التي حققت حلمها بعد أن عملت عليه لمدة 4 شهور متواصلة، وقال رامي: «عندما تمتلك حلماً وتتمنى أن يتحقق في يوم ما، واليوم ابنة أختي التي عمرها 11 عاماً، حققت أحد أحلامها الذي عملت عليه لمدة 4 شهور متواصلة، وذلك بعد أن وعدها والدها بأنها لو خسرت وزنها الزائد، تستطيع أن تقابل نجم هوليوود مينا مسعود في مصر قبل بدء مهرجان الجونة، وبالفعل سعت لتحقيق حلمها وخسرت وزنها، وأخيراً قابلته».

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تابع إمام قائلاً: «هالة، أنا فخور بك يا حبيبتي، أنتِ مثال حي على الصبر والعزيمة»، ووجه رسالة لمينا مسعود قائلاً: «شكراً لأنك قدوة لأجيالنا الجديدة».

مينا مسعود، ممثل كندي من أصول مصرية

مينا مسعود هو ممثل كندي من أصل مصري، واكتسب شعبية كبيرة بعد دوره في فيلم علاءالدين، وخلال زيارته الحالية لمصر لحضور مهرجان الجونة، التقى بوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتم اختياره سفيراً لمبادرة اتكلم مصري، التي أطلقتها الوزارة للحفاظ على الهوية الوطنية، وتتيح هذه المباردة تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية للمصريين المقيمين بالخارج، وتم اختيار مينا في هذه المباردة؛ لتمسكه باللغة الأم، رغم ما وصل إليه في مشواره.