ايمي طلعت زكريا عن حادث السير: «كان قلبي حاسس»

إيمي طلعت زكريا تحمد ربنا على الخروج من الحادث دون إصابة

نشرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، صورة مع سيارتها قبل حادث السير الذي تعرضت له، وعلقت على صورتها وقالت: «مع حبيبتي قبل الحادثة، قلبي كان حاسس، الحمد لله»؛ ليتفاعل معها الكثيرون من محبيها وزملائها الذين أكدوا أن أهم شيء هو حالتها الصحية، وأنها خرجت دون أية إصابات بالغة من هذا الحادث.

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إيمي طلعت زكريا تصاب بحادث كبير، بعد فرح أحمد فهمي وهنا الزاهد

جدير بالذكر، أن آخر ظهور للفنانة إيمي طلعت زكريا، كان في حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، والذي حضره الكثيرون من نجوم الفن، من بينهم: سمير غانم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإسعاد يونس، وكريم عبدالعزيز، ودنيا سمير غانم، وعمرو يوسف، وكندة علوش، وأكرم حسني، ويوسف الشريف، وزوجته إنجي علاء، وعمر طلعت زكريا، وطلعت زكريا، وعمرو الليثي، ومنى الشاذلي، وماجد المصري، وفتحي عبدالوهاب، وياسر جلال، وأشرف عبدالباقي، وأحمد حلمي، ومحمود عبدالمغني، وعدد كبير من نجوم مسرح مصر، من بينهم: علي ربيع، ومحمد أنور، ومحمد عبدالرحمن، وأوس أوس، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن، وعدد من لاعبي كرة القدم، مثل: حازم إمام، وأحمد حسن، وسيد معوض.

وقد شاركت إيمي طلعت زكريا مؤخراً في بطولة إحدى المسرحيات التي قدمتها مع والدها الفنان طلعت زكريا، والتي عرضت بالمملكة العربية السعودية، وحققوا من خلالها نجاحاً كبيراً.