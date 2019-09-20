مفهوم العلاقات بين الناس من وجهة نظر مكسيم خليل

متابعة بتجــــــــــــرد: يشارك النجم السوري مكسيم خليل الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بتجارب حياتية خاصة به، من خلال منشوراته.

وتحدّث مكسيم خليل في آخر منشور له، عن مفهومه للعلاقات بين الناس حيث كتب: “علمتني الحياة ان ذاك الخط الواصل بينك وبين الآخر …مهما كان متيناً .. تلتف حوله خيوط كثيرة..لا ذنب لنا فيها ..صنعها ماضينا وحاضرنا .. كلما دققتَ النظر اليهم … كلما اشتدت قوتهم ..الى ان يقطعوا ذلك الخط الجميل..ليضيع بين تلك الخطوط و يتلاشى بين تشوهاتنا..”.

وتابع: “علمتني الحياة ان أتجاهل تلك الخطوط وأسير على ذاك الخط الجميل الهارب من زحمة ورطات البشر ..على قدم واحدة ..خالقا توازني و حبي و حياتي..”.

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واختتم مكسيم خليل كلامه: “علمتني ان اصنع من الاختلاف قوة .. ومن التشابه طاقة ..وان افهم بأن (قوة الطاقة) تتناسب طرداً مع تفهّم الآخر ..فلا شيء في الحياة مطلق ..سوى الموت .. والحب ..واذا حدث يوماً انك عبرت بجانب خطوطك الجميلة و تسائلت: كيف أو لمَ كنتُ أراها جميلة ..؟؟ لا تحزن ..ابتسم .. فهذا هو أملك بأن تحيا الحب المطلق يوماً ما …”.

يشار إلى أن مكسيم خليل، خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “صانع الأحلام” والذي شارك في بطولته بجانب أروى جودة، جيسي عبدو، طوني عيسى، جهاد سعد، شادي مقرش، إيلي ميتري، رنا ريشة، وساندي فرح، وهو من تأليف بشار عباس، ومن إخراج محمد عبد العزيز.

وكان آخر أعمال “مكسيم” الدرامية قبل صانع الأحلام، مسلسل “أهل الغرام”، الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: جمال سليمان، وسلافة معمار، وبسام كوسا.