كيم كارداشيان تكشف تفاصيل مرضها الخطير – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لمرض جلدي عندما كان عمرها 13 عامًا، حيث انتشرت بقع حمراء متقشرة مع حكة على جلدها.

وأخبر الأطباء كارداشيان ويست، البالغة من العمر 38 عامًا، أنها على الأرجح مصابة بالتهاب المفاصل الصدفي، وهو التهاب يسبب ألم المفاصل وتصلبه.

ونشرت كيم مقالًا على موقع “Poosh” الخاص بنمط حياة أختها كورتني، والذي يحكي تفاصيل تجربتها مع المرض.

وكتبت كارداشيان إلى جانب صور بقع الجلد الأحمر على ساقها: “لا يمكن التنبؤ أين تظهر البقع بالتحديد، لكن هذه البقعة على ساقي اليمنى تظل ظاهرة باستمرار”.

وأضافت: “لقد تعلمت أن أعيش مع هذه البقع دون استخدام أي كريمات أو دواء، أغطيها أحيانا ولا أغطيها أحيانا أخرى، هذا لا يزعجني حقًا”.

وكشفت كارداشيان، وهي متزوجة من مغني الراب كاني ويست، أن أعراضها أصبحت “سيئة للغاية” في وقت سابق من هذا العام، حيث ظهرت عليها آفات تغطي وجهها وغالبية جسدها وتستيقظ خلال الليل غير قادرة على تحريك يديها.

وقالت كارداشيان: “استيقظت في إحدى الليالي، للذهاب إلى الحمام ولم أستطع حمل هاتفي، اعتقدت أن الأمر كان غريبًا، لكنني ربما كنت أنام على يدي وكنت متعبة للغاية”.

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وتابعت: “حين استيقظت في الصباح التالي لم أستطع الإمساك بهاتفي، وحتى بفرشاة الأسنان، خفت كثيرًا، فقد أصيبت يداي بأذى شديد”. وأكملت: “تمكنت من تحريك يدي أكثر مع مرور اليوم، لكن الألم القادم من الداخل بقي، شعرت به في عظامي”.