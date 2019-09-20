كيم كارداشيان تكشف تفاصيل مرضها الخطير – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لمرض جلدي عندما كان عمرها 13 عامًا، حيث انتشرت بقع حمراء متقشرة مع حكة على جلدها.
وأخبر الأطباء كارداشيان ويست، البالغة من العمر 38 عامًا، أنها على الأرجح مصابة بالتهاب المفاصل الصدفي، وهو التهاب يسبب ألم المفاصل وتصلبه.
ونشرت كيم مقالًا على موقع “Poosh” الخاص بنمط حياة أختها كورتني، والذي يحكي تفاصيل تجربتها مع المرض.
وكتبت كارداشيان إلى جانب صور بقع الجلد الأحمر على ساقها: “لا يمكن التنبؤ أين تظهر البقع بالتحديد، لكن هذه البقعة على ساقي اليمنى تظل ظاهرة باستمرار”.
وأضافت: “لقد تعلمت أن أعيش مع هذه البقع دون استخدام أي كريمات أو دواء، أغطيها أحيانا ولا أغطيها أحيانا أخرى، هذا لا يزعجني حقًا”.
وكشفت كارداشيان، وهي متزوجة من مغني الراب كاني ويست، أن أعراضها أصبحت “سيئة للغاية” في وقت سابق من هذا العام، حيث ظهرت عليها آفات تغطي وجهها وغالبية جسدها وتستيقظ خلال الليل غير قادرة على تحريك يديها.
وقالت كارداشيان: “استيقظت في إحدى الليالي، للذهاب إلى الحمام ولم أستطع حمل هاتفي، اعتقدت أن الأمر كان غريبًا، لكنني ربما كنت أنام على يدي وكنت متعبة للغاية”.
وتابعت: “حين استيقظت في الصباح التالي لم أستطع الإمساك بهاتفي، وحتى بفرشاة الأسنان، خفت كثيرًا، فقد أصيبت يداي بأذى شديد”. وأكملت: “تمكنت من تحريك يدي أكثر مع مرور اليوم، لكن الألم القادم من الداخل بقي، شعرت به في عظامي”.
ووصفت كارداشيان ويست اللحظة المدمرة، حين علمت أن اختبارات دمها إيجابية وأنها مصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة.
ثم قالت أنها شعرت بالضياع حينها، لكنها تلقت أخبارًا أفضل بعد ثلاثة أيام عندما أخبرها الأطباء أن النتائج كانت خاطئة وأنها ليست مصابة بمرض الذئبة.
وتم تشخيص حالة كارداشيان بالتهاب المفاصل الصدفي، واتخذت النجمة بعض الخطوات للتخفيف من أعراض مرض المناعة الذاتية، حيث تعتمد نظامًا غذائيًا نباتيًا وتحاول أن لا تتعرض للإجهاد.
كما أوضحت كارداشيان سابقًا، أنها أصبحت مرتاحة مع مرضها، ولا تزعجها البقع على جسدها.
ووجهت كارداشيان نصيحة إلى كل الذين يعانون من نفس المرض، وقالت: “بإمكان المرض أن يتغلب عليكم ويدمر حياتكم، لكن يجب أن تفعلوا كل شيء لتشعروا بالراحة وألا تدعوا حالتكم تتغلب عليكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تكشف تفاصيل مرضها الخطير – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.