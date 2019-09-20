لويس هاميلتون.. يلغي متابعة كلّ الحسابات على انستجرام

متابعة بتجــــــــــــرد: يتصدر لويس هاميلتون بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات وقرر سائق المرسيدس إلغاء متابعة كل الحسابات في تطبيق انستجرام.

وأبلغ هاميلتون الصحفيين أن قراره بإلغاء متابعة كل الحسابات كان له تأثير كبير على حياته.

وأضاف على هامش جائزة سنغافورة الكبرى “أعتقد أنني كنت بحاجة إلى قائمة جديدة، لاحظت أنني استيقظ وأول ما أفعله هو النظر على انستغرام ومعرفة ماذا يحدث. أتابع ما يحدث دائما وقررت تغيير ذلك”.

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وأضاف “استيقظ الآن وأقرأ قليلا وأبدأ يومي بشكل مختلف ولم أعد اتابع انستغرام كثيرا وأدى هذا إلى تغيير في حياتي بشكل شخصي”.

ويملك بطل العالم خمس مرات 12.8 مليون متابع على انستغرام و5.6 مليون متابع على تويتر فيما يتابع نحو 850 شخصا.