إبنة مايا دياب تسرق الأنظار.. شاهدوا ماذا فعلت – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: تشهد خطوة النجمة اللبنانية مايا دياب بإطلاق “فلتر” حصري وخاص لأغنيتها الجديدة “يابا يابا” للتصوير عبر موقع “إنستجرام”، تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور.
وقد سرقت “كاي”، إبنة مايا الأنظار من خلال فيديو ظهرت فيه وقد وضعت فلتر “يابا يابا”، حيث حصدت أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على نشره عبر حساب والدتها.
الفلتر عبارة عن نسخة طبق الأصل عن المكياج الذي استخدمته مايا والراقصين في كليب “يابا يابا” ويتم تطبيقه بوضع الوجه المراد تصويره في وسط الشاشة، ويمكن تشغيله مع الأغنية.
يذكر أن “يابا يابا” من كلمات مؤمن راجح ألحان وتوزيع مودي منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.
تجدر الإشارة الى أن مايا هي الشخصية العربية الأولى في الشرق الأوسط التي أطلقت فلتر خاص بها على موقع “انستجرام”، فهي تحرص دائمًا على تقديم التقنيات الجديدة والمتميزة لمعجبيها الأمر الذي يجعلها من الأشخاص الأكثر متابعة على مواقع التواصل الإجتماعي.
لمشاهدة فيديو كليب “يابا يابا”:
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