كيفانش تاتليتوغ مُهدّد بالسجن عشر سنوات لهذا السبب

متابعة بتجــــــــــــرد: يواجه النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنًا بسبب إتهامه بالتهرب الضريبي، وهو ما كشفت عنه صحيفة Akşam التركية مشيرةً إلى أنه خضع للتحقيق يوم أمس الخميس.

وقال كيفانش في التحقيق، إنه لا علاقة له بالأمر، متهمًا مستشاره المالي بالتخلف عن دفع ضرائبه، وقال تاتليتوغ: “مستشاري المالي هو المسؤول عن هذا الأمر، وسأقدم كشوف البنك تثبت أنني دفعت الضرائب”.

وأضاف: “كنت أعلم أن هذا الشخص يقوم بأعمال غير قانونية، وقد اشتكيته عام 2017″.

وتابع:”أنا خُدعت كذلك، بسبب هذا الشخص وهو الآن في حالة فرار”.

وقرر القاضي تأجيل الدعوى ليبحث ما إذا كان هناك قانون يتعلق بمثل هذه الحالة، ووافق على طلب محامي تاتليتوغ بأن يتغيّب الممثل التركي عن المحكمة القادمة بسبب تصويره لفيلمه الجديد في الولايات المتحدة.