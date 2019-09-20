رانيا يوسف تثير الضجة من جديد بفستانها في مهرجان “الجونة”

متابعة بتجــــــــــــرد: أحدثت الممثلة رانيا يوسف الجدل في حفلة افتتاج الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي. وقد ارتدت رانيا يوسف فستانًا مكشوفًا من منطقة الصدر، وكذلك فتحة الساق. إشارة الى أنّها أحدثت ضجة كبيرة في العام الماضي بعد أن ارتدت فستاناً اعتبر فاضحًا، ما دفع ببعض المحامين الى رفع شكاوى ضدّها، الأمر الذي أجبرها على الظهور في الإعلام للإعتذار.

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