شذى حسون: أريد زوجًا مخلصًا وأمينًا

متابعة بتجــــــــــــرد: أجابت الفنانة العراقية شذى حسون على مجموعة من الأسئلة التي طرحها عليها متابعوها عبر خاصية “ستوري” على “إنستجرام”.

وسئلت عن مواصفات الزوج المنتظر، فأجابت بأن أكثر ما يهمها في الرجل هو الإخلاص والأمانة وألا يطمع بما لديها، وأنها تريده أيضاً ميسور الحال كثيراً”.

أما أقرب شخص إلى قلبها وكاتم أسرارها فهي أمها ودعت الله أن يحفظها من كل مكروه.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال شذى حسون الفنية كانت أغنية “واعر”، من كلمات خالد المريخي، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع حسام كامل، أما الكليب الخاص بها فمن إخراج علاء الأنصاري.