راشد الماجد يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة: “آها” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان السعودي راشد الماجد أغنية جديدة بعنوان “آها” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتم إطلاق الفيديو الخاص بها عبر قناة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ عبر موقع “يوتيوب”.

وحققت الأغنية رواجًا واسعًا فور إصدارها، خاصةً أنها تنتمي إلى النمط الموسيقي الراقص، الذي يستهوي جيل الشباب.

تجدر الإشارة إلى أن راشد الماجد انضم مؤخرًا إلى شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

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وقد أقامت الشركة احتفالية ضخمة على شرفه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور المدير التنفيذي سالم الهندي، وحشد فني وإعلامي مع أبرز مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي.

لمشاهدة فيديو أغنية “آها”: