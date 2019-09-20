مغني الراب دايف يحصد جائزة "مركوري برايز" البريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصد مغني الراب دايف "21 عاماً"، الخميس، جائزة "مركوري برايز" العريقة في لندن، عن ألبومه "سايكودراما" الذي يغوص في هوية أصحاب البشرة السوداء ويندد بالعنصرية.

وقال المغني المولود بجنوب لندن في كنف عائلة أصلها نيجيري، بعدما أدى أغنيته "سايكو" على مسرح صالة "إفنتيم أبولو هامرسميث": "يخونني الكلام أريد أولاً أن أدعو والدتي إلى الصعود إلى المسرح".

وأضاف: "أريد أن أشكر شقيقي كريستوفر، المسجون منذ عام 2013، الذي استوحيت منه الألبوم.. هذه قصتك".

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واستحدثت جائزة "مركوري برايز" عام 1992 لمكافأة أفضل ألبوم بريطاني أو أيرلندي خلال السنة الأخيرة، وتترافق مع مكافأة مالية قدرها 25 ألف جنيه إسترليني وتسمح للفائز بها بزيادة مبيعات ألبومه.

وقال الفنان مازحا: "هو أسعد يوم في حياة والدتي بالتأكيد.. هذا الأمر يتجاوزني فعلاً وهو نتيجة عمل لأشهر مع كل المعنيين في الكواليس".

وعلّقت عضوة لجنة التحكيم منسقة الأسطوانات آني ماك لدى تسليم الجائزة: "سايكودراما هو ألبوم الشجاعة والنزاهة، إنه استثنائي بكل بساطة".