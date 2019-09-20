مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر يختتم فعالياته بـ"دموع حديد"

اختتمت فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، الخميس، بعرض "دموع حديد" للمخرج وليد عوني، والمستوحى من رحلة وأعمال المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.

ومنح المهرجان "ميدالية التجريبي" لمجموعة من الفنانين والنقاد المصريين، هم: الممثل سيد رجب، والممثلة سميرة عبدالعزيز، والناقد عبدالرازق حسين، والممثل أحمد كمال، والناقد الراحل حازم شحاتة، والممثل الراحل هناء عبدالفتاح والمخرج الراحل محمد أبو السعود.

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أُقيم حفل الختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وحضره عدد كبير من الممثلين والمسرحيين والكتاب.

وقدّم المهرجان على مدى 10 أيام 20 عرضاً مسرحياً من مصر وسوريا والعراق وتونس والمغرب والإمارات والكويت وسويسرا والمجر وكوسوفو والبرتغال والبرازيل ونيجيريا، إضافة للولايات المتحدة "ضيف الشرف".

وقال رئيس المهرجان سامح مهران: "دورة تنتهي ودورة جديدة تبدأ.. هكذا هي الحياة تختلط فيها النهايات بالبدايات لتصبح البداية نهاية والنهاية بداية، وتستمر الحياة".

وأضاف "قدمنا للحركة المسرحية دافعاً للتقدم والتطور من خلال العروض والورش والمحاضرات واللقاءات والمناقشات والاحتكاك".