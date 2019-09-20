قبل استقبال توأمها.. هل اختارت تاتيانا مرعب اسميهما؟

تنتظر الممثلة المتألقة تاتيانا مرعب لحظة استقبال توأمها بعد أشهر قليلة. تاتيانا التي سبق أن أعلنت خبر حملها بتوأم بطريقة مميزة على حسابها عبر موقع انستغرام، كانت موجودة مؤخرًا في مؤتمر صحفي أقامته شركة المنتج والمخرج نديم مهنا، لإطلاق مسلسل “بردانة أنا” قبل البدء بعرضه الاسبوع القادم على شاشة الـ MTV.

وفي دردشة سريعة لموقع “الخليج 365” مع تاتيانا، أشارت الأخيرة الى أن وجودها في المؤتمر جاء بعد دعوة “مهنا” لها، لافتة الى العلاقة المميزة التي تجمعهما، الى جانب الاعمال التي تعاونا فيها مسبقًا، وكان آخرها فيلمي “ساعة ونص”، و”ساعة ونص وخمسة”، التي تولّت بطولتهما الى جانب الممثل عباس شاهين ونخبة من نجوم التمثيل، كما كان من كتابة كلوديا مارشليان.

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في المقابل، حاولنا في سياق حديثنا مع “تاتيانا” أن نسترق بعض المعلومات عن الأسماء التي اختارتها لتوأمها القادم، إلا أنها تكتّمت عن الموضوع ولم تعطِ أي إجابة واضحة، معللة الأمر بأنها لا تزال في مرحلة انتقاء الاسماء ولم تقرّر بعد على أسماء معينة.

واللافت في الأمر أن هذا الاسلوب بات يعتمده العديد من المشاهير والاشخاص ممن هم تحت الاضواء، حيث لا يفصحون عن اسم المولود الى ان يحين موعد الولادة، ما يترك جمهورهم في حيرة وحشرية لمعرفة الاسم الذي سيتم اختياره.

الجدير بالذكر أن “مرعب” كانت قد اعلنت عن انتظارها توأم في مجموعة من الصور نشرتها على حسابها عبر موقع انستغرام، كانت محاطة بمجموعة من الصديقات والاقارب، حيث اجتمع الاحبة في لقاء مع تاتيانا افصحت فيه الاخيرة عن انتظارها لطفل وطفلة قريبًا، اذ تم تزيين المكان بمجموعة من البوالين التي حملت اللونين الازرق والزهري.