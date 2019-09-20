شيري عادل ومعز مسعود مفاجأة مهرجان الجونة السينمائي.. هل عادا الى بعضهما؟

Sep 20, 2019
فاجأت الممثلة شيري عادل الاعلام والحضور حين وصولها الى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة برفقة طليقها الباحث والمنتج معز مسعود وذلك بعد أقل من شهر على اعلانهما الانفصال عقب زواج دام عام تقريبًا.
وسار كل من شيري ومعز الى جانب بعضهما على السجادة الحمراء وسط العديد من التساؤلات حول عودتهما مرة أخرى الى بعضهما.
وتعد هذه المرة هي الأولى التي تظهر فيها شيري عادل برفقة معز مسعود فى احتفالية فنية منذ زواجهما قبل عام.
وكان الانفصال بين “عادل” و “مسعود” قد وقع بالفعل، إلا أن علاقة الصداقة بين الطرفين مستمرة وكذلك التعاون الفني مستمر كمنتج وفنانة.
شيري ومعز قد تزوجا في يوليو 2018 إلا أن الطلاق تم بينهما في يوليو هذا العام ولكن تأخرا في إعلان الخبر لوسائل الإعلام.
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