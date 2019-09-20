إطلالة دُرة في مهرجان الجونة تُعرّضها للانتقادات..شبّهها الجمهور بـ"البشكير"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت الفنانة التونسية دُرة زروق، على حضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائيّ في مصر، وظهرت على السّجّادة الحمراء مع انطلاق الحفل، حيث كانت أول النجمات الحاضرات.

وأطلّت درة، بفستان "دوبل كلوش" يحمل لون فوشيا وكان الفستان مثل قَصّة الأميرات بدون كمّين وبه تنورة واسعة متعدّدة الطبقات، كما تميّز التصميم بالكامل بطيّات صغيرة وكشاكش رفيعة.

ونسّقت درة فستانها، بكلاتش من اللون الفضيّ المائل للأسود وارتدت مجوهرات بسيطة مكوّنة من أقراط طويلة وخواتم ماسية طويلة، فيما اعتمدت تسريحة الشّعر المرفوع للأعلى، ليتناسب مع تصميم الفستان.

وبالنسبة للمكياج، اختارت درة أنْ يكون مكياجها ناعمًا، وركّزت على رسمة العيون السموكي وأحمر الشّفاه النيود.

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وعادة ما تبهر الفنانة التونسية جمهورها بإطلالات متميّزة، تجعلها تفوز بالأفضل في مهرجاناتها الفنيّة، إلا أنّ بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ أبدوا استياءهم من اختيارها، ما يشير إلى أنّها لم توفّق هذه المرّة.

وجاءت تعليقات روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ سلبيّة تجاه هذه الإطلالة، حيث تداولوا كلمات منها: "بشكير، ده بطانية صوف ياعم الحاج، وحش خالص الفستان، حلو البورنس ده، ده لحاف فايبر، فرش الأنتريه"، وغيرها.