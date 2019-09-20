سقوط فنانة مغربيّة في حفل افتتاح مهرجان الجونة.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الممثلة المغربيّة، نسرين الراضي، لموقف محرج خلال صعودها على المسرح في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائيّ في دورته الثالثة.

وحدث الموقف عندما نوديت الممثّلة المغربيّة إلى المسرح لكي تكرَّم في المهرجان، حيث تعثّرت بالقفطان المغربيّ الذي ارتدته، وسقطت أرضًا قبل صعودها المسرح.

وسلّم النجم المصري العالميّ مينا مسعود، نسرين الراضي جائزة مؤسّسته الخيريّة "EDA" ، وهي مؤسّسة خيريّة غير هادفة للربح، والتي تهدف أسسها لمساعدة الفنانين من جنسيّات مختلفة، وذلك عن فيلمها "آدم"، والذى يحكى قصّة 3 سيّدات من شمال أفريقيا.

يُذكر أنّ فيلم "آدم" اختير لتمثيل المغرب بمهرجان "كان" السينمائيّ في دورته 72، لمخرجته مريم التوزاني، وتقوم فيه نسرين الراضي بدور البطولة بجانب لبنى أزبال.