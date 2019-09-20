شيري عادل ومعز مسعود يظهران سويًا لأوّل مرّة بعد انفصالهما في مهرجان الجونة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت النجمة المصرية شيري عادل لأوّل مرّة منذ إعلان انفصالها عن الدّاعية والمنتج المصريّ، معز مسعود في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائيّ.

وجاء ظهور شيري عادل مفاجأة للحضور سواء الفنانين أو وسائل الإعلام، حيث وصلت للمهرجان برفقة معز مسعود.

وتحوّل ظهور شيري عادل مع معز مسعود إلى حالة من الحيرة لدى الحضور في المهرجان ورواد مواقع التواصل الاجتماعيّ بعد انتشار صورهما سويًا، وتأتي الحيرة لأنّ الثنائيّ منفصلان في 23 أغسطس الماضي حسبما أعلنت عادل.

وظهرت شيري عادل برفقة معز مسعود على السّجّادة الحمراء والتقطا صورًا تذكارية، ولفت مسعود انتباه الحضور بتصرفاته إذْ طلب من عادل إظهار ابتسامتها أمام الكاميرا، رغم ابتعادهما عن بعضهما قليلًا لحظة التصوير، ولم يمسك يدها كما فعل باقي "الكابلز" على السّجّادة الحمراء.

وأطلّت شيري عادل بفستان باللون الأسود من الجوبير، وتميّز بأنّه طويل وله كمّان، مع شعر "ويفي" المنسدل. كما ظهرت بمكياج ترابيّ "مطفي" أظهر هدوء ملامحها.

وأثار حضور الثنائيّ حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعيّ، حيث أطلق البعض كلمات تُشير إلى أنّهما أثارا الحيرة فقالوا: "بيشتغلونا، أحلى مفاجئة، أنا مشفقة عليه، الشيوخ اتمدنوا، طلاق علي ورق سوليفان".

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وأعلنت شيري عادل، انفصالها عن زوجها الدّاعية الإسلاميّ والمنتج المصريّ معز مسعود، يوم 23 أغسطس الماضي، وأكّدت صحّة ما تمّ تداوله من أنباء حول الانفصال، حيث نشرت عبر "الاستوري" في حسابها عبر "إنستغرام"، قائلًة: "انفصال معز مسعود وشيري عادل"، مستعينًة بالعنوان الرّئيسيّ لأحد الأخبار التي تداولتها أحد المواقع المحليّة.

وفي التفاصيل التي جاءت في المنشورات، إن انفصالها عن معز مسعود وقع بالفعل خلال الفترة الماضية، أي بعد مرور عام على زواجهما.

وبيّنت شيري عادل أنّ أيّ مقابلة لها مع معز مسعود بعد الانفصال تأتي في إطار العمل، نظرًا لوجود تعاونات فنيّة بينهما.

يُذكر أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت اليوم بحفل الافتتاح على أن تستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري، ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة.