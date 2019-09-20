الفاشينيستا آسيا تفاجئ جمهورها وتتخلّى عن "التوربان" لهذا السّبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قامت الفاشينيستا الكويتية آسيا، بخطوة مفاجئة لجمهورها، حيث نشرت ولأوّل مرة صورة بشعرها، وتخلّت عن "التوربان"، الذي كان علامة فارقة في شخصيّتها مع انطلاقتها في عالم السوشال ميديا عام 2012.

ورغم حرض الفاشينيستا آسيا على وضع "التوربان" وهي في عمرها الـ19، إلا أنّ تخلّيها عنه أحدث حالة من التفاعل الإيجابي لدى جمهورها، حيث تلقّى المتابعون هذه الخطوة بتعليقات أشادت بشجاعتها.

الصّورة نشرتها آسيا عبر "إنستغرام"، علقّت قائلًة: "تبون تعرفون موضوع هذا البوست اللينك في البايو شكراً لكم من القلب".

ومع تتبع "البايو"، نشرت مقطع فيديو حمل عنوان "To New Beginnings" وهو ما يعني أنّها انتهجت بدايات جديدة في حياتها، وكشفت آسيا عن سبب تخلّيها عن "التوربان"، مشيرة إلى أنّ هناك تغييرًا جذريًا في حياتها.

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وظهرت آسيا، بشعر كيرلي وغرة شقراء، وقالت إنّ قرارها لم يكن سهلًا عليها، لافتًة إلى أنّها عاشت حالة من التعاسة في الفترة الماضية، حيث انقطعت الصّلة بين هويّتها الحقيقية وهويّتها التي تمثّلها عبر الظهور على الإنترنت.

وأضافت قائلًة: "هذا لا يعني أنني لم أرتد التوربان عن قناعة أو أني كنت في مجتمع الموضة المحتشمة عن قناعة".