خاص| مخرج "لص بغداد": أكشن الفيلم ماتعملش قبل كدا.. وهذه ميزة محمد إمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال المخرج أحمد خالد موسى، إنه بذل مجهودًا كبيرًا بفيلم "لص بغداد" سينال إعجاب الجمهور.

واضاف "موسى" لـ"الخليج 365"، أنه يميل دائمًا للخروج عن المألوف، فضلًا عن حرصه على التنوع، موضحًا، أن مشاهد الأكشن الموجودة في الفيلم لم تقدم مسبقًا في السينما المصرية ولم تشبه بعضها الآخر: "كل مشهد حلو لوحده".

وعن مدى صعوبة تلك المشاهد التي وصفها بطل العمل الفنان محمد إمام عبر حساباته على السوشيال ميديا، قال خالد موسى، إن إمام لديه العديد من المميزات كممثل في مقدمتها حماسه واستعداده لتقديم أي شيء جديد وغير مألوف، لافتًا: "محمد عارف أننا بنعمل شغل جديد تمامًا سواء علينا أو على السينما".

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وأوضح "موسى" أنه يؤمن دائمًا أن النجاح ليس في تحقيق أعلى إيرادات على قدر تحقيق أعلى ردود فعل جيدة بين الجمهور قائلًا: "مش مهم نعمل حاجة تكسب اوي على قد ما نعمل حاجة شكلها جديد على الناس لدرجة أنهم يقولوا متعملش عندنا حاجة زي دي".

وتابع: " لما عملت فيلم هروب اضطراري، ماكنش فيه وقتها نوعية أفلام بتنزل بالشكل ده، ولما عملت مسلسل بعد البداية، ماكنش فيه مسلسلات أكشن في رمضان قبل كدا"، مؤكدًا: "دلوقتي بقى فيه موضة أن الافلام تبقى كدا".

​فيلم "لص بغداد"، من إخراج أحمد خالد موسى، تأليف تامر إبراهيم، إنتاج أحمد بدوي، بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، وغيرهم من النجوم.