​بينها "ستموت في العشرين".. عروض اليوم الأول بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تبدأ فعاليات اليوم الأول للدورة الثالثة من مهرجان الجونة، ظهر اليوم الجمعة، بعرض مجموعة من الأفلام المشاركة. ونستعرض لكم بالمواعيد عروض اليوم الأول: 12:30 ظهرا يعرض فيلم "محطمة النظام" بسينما جراند بالغردقة. 3:00 مساء يعرض فيلم "البؤساء" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. يعرض فيلم "محطة البرازيل" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة. 3:15 عصرا يعرض فيلم "علو الموج" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. يعرض فيلم "الخائن" بسينما جراند بالغردقة. 3:30 عصرا يعرض فيلم "أيتها الفتيات" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 5:45 مساء تبدأ السجادة الحمراء لفيلم "أخوات السلاح" بمسرح المارينا. يعرض فيلم الخائن بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. 6:00 مساء يعرض فيلم "أغنية بلا عنوان" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. 6:15 مساء Advertisements يعرض فيلم "كابل مدينة في الريح" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 6:30 مساء يعرض فيلم "محطمة النظام" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة. يعرض فيلم "البؤساء" بسينما جراند بالغردقة. 6:45 مساء يعرض فيلم "أخوات السلاح" بمسرح المارينا. 8:30 مساء يعرض فيلم "الأب" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. 9:00 مساء يعرض فيلم "كونجو" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 9:15 مساء يعرض فيلم "ذات مرة في تروبشفسك" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة. 9:30 مساء يقام ريد كاربت لصناع فيلم ستموت في العشرين بمسرح المارينا. 10:30 مساء يعرض فيلم ستموت في العشرين بمسرح المارينا. وأقيم مساء أمس حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى بعض النجوم العالميين بينهم الفنان من أصل مصري مينا مسعود. لمتابعة التغطية الخاصة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.. اضغط هنا

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