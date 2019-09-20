بعد عرضه في الجونة السينمائي.. 6 معلومات عن "Ad Astra" لبراد بيت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عرضت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورتها الثالثة فيلم "Ad Astra" في حفل افتتاح المهرجان، مساء أمس، ونرصد لكم معلومات عن فيلم الافتتاح:

- الفيلم من إخراج جيمس جراي، وبطولة براد بيت، تومى لى جونز، روث نيجا، دونالد سثرلاند، جيمى كينيدى.

- تدور أحداث الفيلم عن مهندس تابع لفصيلة عسكرية يبحث عن والده المختفى في المجرة، بعدما اختفى قبل ٢٠ عامًا خلال مشاركته في مهمة بحث فضائية.

- بدأ تصوير الفيلم منتصف أغسطس 2017 في سانتا كلاريتا بكاليفورنيا.

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- كان من المقرر عرض الفيلم يوم 11 يناير 2019 لكن تقرر تأجيل الفيلم إلى يوم 24 مايو 2019، لعدم الانتهاء من مراحل ما بعد التصوير.

حصل الفيلم على تقييم 7.4 على موقع السينما الشهير imdb

- حقق الفيلم 87 مليون دولار في شباك التذاكر، وحاز براد بيت على تقييمات عالية للغاية نقديا.

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